А газ всё дорожает…

По сообщению Министерства экономического развития Украины (МЭРТ), для нашей страны в декабре 2016 года цена импортного газа выросла на $41,07 и достигла $230 за тысячу кубометров.

В информации по этому поводу указывается: «Государственная фискальная служба Украины вычислила среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 01.12.2016 по 31.12.2016, составляющую 6006,6579 грн. или 230 долларов США за 1 тыс. кубических метров».

При этом средняя таможенная стоимость в ноябре составляла 4 866,3436 грн. или $188,93 за тысячу кубических метров газа.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радиостанции «Голос Столицы» пояснил подорожание газа ростом цен на нефть. «Подорожание газа было неминуемым. Во-первых, росли котировки нефтяные, а газ — альтернативный вид топлива на европейских рынках топлива. Во-вторых, зимой, как правило, на газ высокий спрос, когда холодает, он ещё повышается. Потому зимой газ дороже, чем даже осенью. Вот те два фактора, которые не могли не сыграть на подорожание. Это естественный процесс, более того, к концу отопительного сезона цены ещё вырастут», - говорит Марунич.

На главный вопрос, волнующий миллионы украинцев – пересмотрят ли в связи с этим тарифы для населения, председатель комиссии по коммунальным услугам Дмитрий Вовк отвечает утвердительно, и поясняет причины предстоящего повышения тарифов – достижением должного уровня паритета с импортом в 75%.

Немаловажным фактором роста тарифов для населения выступает и планируемое повышение цены на природный газ собственной добычи «Укргаздобычей» до $150 за 1000 м3. И это при низкой себестоимости собственной газодобычи – 1500 гривен за 1000 м3. Но в «Укргаздобыче» сокрушаются, что не могут за „такие деньги“ проводить модернизацию и окупать оборудование… (???)!

При этом основными причинами роста тарифов на газ в конце нынешнего отопительного сезона Вовк называет девальвацию гривны и увеличение цен на импортируемое топливо.

Более того, глава комиссии „обещает“ и в будущем нестабильность цен, они будут пересматриваться ежеквартально, меняя свои значения в зависимости от розничных цен на газ и обменного курса.

Это именно те требования, которые предъявляет МВФ для получения очередного транша, и о которых все „скромно“ умалчивали до сих пор…