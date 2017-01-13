Объединиться и помочь: «Зеленый центр Метинвест» подвел итоги работы за год

Сегодня общественный союз «Зеленый центр Метинвест» подвел итоги работы за 2016 год. А работы сделано немало: это конкурсы и проекты «Город нашими руками», «Чистый подъезд», «Цветущий город», «лавочка у дома», «Зеленый уголок», «Родники».

Уже долгое время активисты помогают инициативным жителям благоустраивать свои дворы и подъезды, открывать новые места отдыха и озеленять территории.

Кроме того, дружная команда очистила 6 источников пресной воды, и теперь мариупольцы могут в хороших условиях набрать воду.

Также успешно развивается проект «Зеленый росток», где обучают юных экологов. В прошлом году выпускниками стали 27 школьников.

Координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера поблагодарил членов союза за проделанную работу. «Не вы наши помощники, а мы ваши. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы у вас всё спорилось, а в помощь мы к вам придём!» - отметил он.