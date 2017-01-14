В ВМС назвали имена трех морпехов, погибших в секторе «М»

В Военно-морских Силах Украины официально подтвердили гибель трех морских пехотинцев 8 января в секторе «Мариуполь». Их тела представители ДНР вчера передали украинской стороне.
Итак, погибшие - 50-летний младший сержант Николай Охрименко, 23-летний младший сержант Сергей Сонько и 30-летний старший матрос Сергей Трубин.
«Во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые побратимы - младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили свой конституционный долг», - отметили в пресс-службе ВМС ВСУ.