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Рубрика: Новости Украины и мира
14-01-2017, 08:32
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Обама до 2018 года продлил антироссийские санкции

Президент США Барак Обама продлил антироссийские санкции еще на год – до 6 марта 2018 года. Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.

Санкции также распространяются на российские компании в Крыму, на крымских и донбасских сепаратистов, а также экс-чиновников Украины.

В документе говорится, что санкции продлены, так как «действия и политические шаги лиц, которые подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, осуществляют незаконное присвоение ее активов. Действия и политические шаги правительства России, включая претензию на аннексию Крыма и применение силы в Украине, и далее представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»