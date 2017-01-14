Обама до 2018 года продлил антироссийские санкции

Президент США Барак Обама продлил антироссийские санкции еще на год – до 6 марта 2018 года. Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.

Санкции также распространяются на российские компании в Крыму, на крымских и донбасских сепаратистов, а также экс-чиновников Украины.

В документе говорится, что санкции продлены, так как «действия и политические шаги лиц, которые подрывают демократические процессы и институции в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, осуществляют незаконное присвоение ее активов. Действия и политические шаги правительства России, включая претензию на аннексию Крыма и применение силы в Украине, и далее представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США».