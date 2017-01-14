«Шахтер» переехал из Львова в Харьков

Донецкий «Шахтер» решил переехать из Львова в Харьков. На «Арене Львов» уже собирают технику, но клубные агрономы продолжают заботиться о состоянии поля.

При этом контракт «Шахтера» и руководства «Арены Львов» истекает летом текущего года, поэтому не исключено, что «горняки» проведут еще несколько матчей на этом стадионе.

«Инфраструктура должна жить, туда должны инвестироваться средства. Это же не построили на раз и забыли, так это не работает. Там остаются "Карпаты". Какая-то ответственность должна переходить на них. "Карпаты" должны ощущать, что это их родной город и стадион, должно быть разделение ответственности между менеджментами клуба и арены по данному объекту», - сказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.