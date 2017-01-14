В зоне АТО применили тяжелую артиллерию, ранен 1 боец ВСУ

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военнослужащий получил ранения.
На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Верхнеторецкое, Луганское, Зайцево, Северное, Новгородское, Троицкое, Каменка, Авдеевка. Здесь применили 122-миллиметровую артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также работал снайпер.
На Луганском направлении в ход пошли артиллерия калибра 152 и 122 мм, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Здесь также работал снайпер.