В Мариуполе провайдеры пока не будут отключать главные каналы и повышать тарифы

Мариупольские провайдеры в этом году не будут отключать главные украинские телеканалы – со всеми медиа-группами заключен договор на 2017 год.

Кроме того, пока не будут повышать тарифы – стоимость услуг останется прежней, пишут «Донецкие новости».

«Нам очень тяжело, но нашему зрителю еще тяжелее платить повышенную цену. К счастью, некоторые медиа-группы пошли нам навстречу и снизили плату. Другие – ничего не изменяли», - рассказал директор местной компании Евгений Капканец.

Однако рано или поздно мариупольцам все равно придется повысить тарифы.