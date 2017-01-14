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Рубрика: Новости Донбасса
14-01-2017, 11:45
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В ДНР до сих пор не отпустили задержанных подростков-«диверсантов»

Представители ДНР так и не отпустили подростков, задержанных якобы за диверсии. Хотя освободить их обещали до конца 2016 года.

«Ради того, чтобы освободить в том числе подростков, Украина шла на жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников», - отметила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, обменять подростков нельзя, так как их родственники живут на неподконтрольных территориях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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