Штаб АТО: на Мариупольском направлении отбили две атаки диверсантов, есть потери

По информации пресс-центра АТО, вчера, 13 января, вечером на Мариупольском направлении произошло два боестолкновения с диверсионно-разведывательными группами.

Так, в 21:07 ДРГ в составе 7 человек была замечена в районе Трудовского. На обстрелы из пулеметов и АГС украинские военнослужащие открыли ответный огонь.

В результате диверсанты понесли потери. «Тело погибшего боевика эвакуировано силами украинских военных. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям», - отметили в пресс-центре АТО.

В это же время еще одна ДРГ в составе 5 человек атаковала позиции ВСУ у Петровского. Здесь диверсанты также понесли потери.

В рядах сил АТО обошлось без погибших и раненых.