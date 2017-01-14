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Рубрика: Образование
14-01-2017, 13:20
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В Мариуполе лишь одна школа остается на карантине

Заболеваемость среди детей школьного возраста после введения карантинных мероприятий и каникул - снизилась. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Мариупольского городского совета Ольга Голубченко.

На карантине (по заболеваемости ОРВИ) находится специализированная школа № 37. Всего за прошедшую неделю госпитализировано с ОРВИ и гриппом 81 человек, из них 41 ребенок. По состоянию на 13 января в лечебно-профилактические учреждения города на стационарном лечении находится: 154 больных с ОРВИ, из них 124 детей и 226 больных с пневмонией, из них 51 ребенок.

По словам Ольги Голубченко, продолжается работа по противогриппозной вакцинации. ЛПУ приобретено 1100 доз вакцины на сумму – 165 тысяч гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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