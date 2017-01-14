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Рубрика: Новости Донбасса
14-01-2017, 13:45
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В Донецкой области пьяная 16-летняя девушка пыталась кухонным ножом порезать себе вены

В Торецке в больницу госпитализировали 16-летнюю девушку с резаной раной левого запястья.

По информации пресс-службы областного главка полиции, потерпевшая обучается в школе-интернате и проживает с матерью. Семья девушки с 2010 года состояла на учете как неблагополучная.

В тот день она была дома у знакомого парня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка схватила кухонный нож и пыталась порезать себе вены.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Происшествие зарегистрировано, правоохранители сейчас выясняют мотивы, по которым девушка пыталась покончить с жизнью.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»