В Донецкой области пьяная 16-летняя девушка пыталась кухонным ножом порезать себе вены

В Торецке в больницу госпитализировали 16-летнюю девушку с резаной раной левого запястья.

По информации пресс-службы областного главка полиции, потерпевшая обучается в школе-интернате и проживает с матерью. Семья девушки с 2010 года состояла на учете как неблагополучная.

В тот день она была дома у знакомого парня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка схватила кухонный нож и пыталась порезать себе вены.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Происшествие зарегистрировано, правоохранители сейчас выясняют мотивы, по которым девушка пыталась покончить с жизнью.