Мариупольский колл-центр 102 получил новые планшеты

На данный момент к Единому аналитическому сервисному центру, который работает в Мариуполе, подключено 12 населенных пунктов. Уже на следующей неделе будут подключены Александровка, Дружковка, Константиновка. На очереди - Краматорская и Славянская оперативные зоны. Правоохранители планируют подключить к колл-центру все подконтрольные Украине населенные пункты.

Укомплектование личного состава продолжается. Около 50 человек проходят обучение и стажировку, количество диспетчеров вскоре увеличат до 16 человек (по 8 человек на 12-часовую смену), сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сегодня представителям территориальных подразделений полиции, входящих в Центральный отдел полиции в Мариуполе, после инструктажа переданы специальные планшеты, чтобы сотрудники в составе следственно-оперативной группы руководствовались информацией и командами, которые предоставляют диспетчеры из колл-центра 102.