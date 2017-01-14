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Рубрика: Новости Мариуполя
14-01-2017, 16:05
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[Фото]

В центре Мариуполя гости из Львова пели колядки

Сегодня на Театральной площади Мариуполя проходят мероприятия по случаю закрытия главной елки города.

По этому случаю на сцене выступили артисты из Львова. Вместе с мариупольскими коллегами они показали вертеп и спели колядки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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