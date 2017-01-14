На Донбассе расширяется география обстрелов, боевые действия ведутся по всему фронту

Луганское направление

Вчера боевые действия велись только во второй половине дня. Наиболее неспокойно было в Попаснянском районе, где массово обстреливали украинские позиции на участке фронта Новоалександровка – Троицкое из пушек и минометов. При этом было выпущено почти 100 боеприпасов соответствующих калибров.

В других районах также не утихает огонь. В частности, в Валуйском и Айдаре также зафиксированы короткие минометные обстрелы, в Станице Луганской и Крымском – провокации с применением легкого вооружения. По информации, которую обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 15 обстрелов, в том числе 8 – из тяжелого вооружения.

Донецкое направление

Боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. Как и на Луганском направлении, почти все обстрелы произошли во второй половине дня. По сравнению с прошлыми днями, несколько реже применяют тяжелое вооружение. Минометные и пушечные обстрелы зафиксированы в Южном Торецкого горсовета, Верхнеторецком и Каменке (севернее Авдеевки).

Расширение географии боевых действий и общее количество обстрелов свидетельствует о том, что в ДНР не собираются выполнять Минские соглашения и настроены на эскалацию противостояния. По всему горловскому периметру и в Авдеевской промзоне вчера произошла серия перестрелок.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 22 обстрела, в том числе 3 – из тяжелого вооружения.