В этом году проезд в мариупольских маршрутках подорожает до 5-6 гривен

В 2017 году проезд в мариупольских маршрутках вновь планируют повысить – до 5-6 гривен.

По словам перевозчиков, причина тому – подорожание топлива и запчастей, а также рост налогов, пишет «До ТеБе».

Директор ООО «Мариупольское АТП 11402» Иван Левицкий отмечает: «К сожалению, исходя из существующего тарифа на перевозку, мы получаем убытки, из которых город нам компенсирует (за провоз пассажиров льготных категорий) только малую часть. В связи с этим и учитывая, что в 2017 году дорожает топливо, цены на запчасти и налоги, мы будем вынуждены поднять тариф».

При этом перевозчики уверяют, что реальная стоимость проезда составляет не менее 9 гривен.