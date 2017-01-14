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Рубрика: Новости Мариуполя
14-01-2017, 18:39
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В этом году проезд в мариупольских маршрутках подорожает до 5-6 гривен

В 2017 году проезд в мариупольских маршрутках вновь планируют повысить – до 5-6 гривен.

По словам перевозчиков, причина тому – подорожание топлива и запчастей, а также рост налогов, пишет «До ТеБе».

Директор ООО «Мариупольское АТП 11402» Иван Левицкий отмечает: «К сожалению, исходя из существующего тарифа на перевозку, мы получаем убытки, из которых город нам компенсирует (за провоз пассажиров льготных категорий) только малую часть. В связи с этим и учитывая, что в 2017 году дорожает топливо, цены на запчасти и налоги, мы будем вынуждены поднять тариф».

При этом перевозчики уверяют, что реальная стоимость проезда составляет не менее 9 гривен.




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Редакция «Мариупольских новостей»