Новая норма – и можно экономить на оплате за отопление

Согласно сообщению «Правительственного портала», в Министерстве регионального развития разработана строительная норма, главной особенностью которой станет удешевление на 15% услуг на теплоснабжение. Об этом проинформировал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

После внедрения новой редакции ГСН В.2.6-31: 2016 «Тепловая изоляция зданий», в счетах за теплоснабжение для населения экономия составит 15%, а государство на этом будет экономить 1 миллиард гривен ежегодно.

Замминистра заявил: «Благодаря принятию этой нормы, услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд. грн. в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд! Для энергонезависимости нашей страны — это большой шаг»

В основе Державних Будівельних Норм (ДБН), по словам Льва Парцхаладзе, лежит комплексная оценка зданий, в ней занормированы наряду с расходами энергии на отопление домов, потребление всей энергии – и отопление, и вентиляция, и охлаждение, и горячее водоснабжение.

Чиновник так поясняет пользу нововведения: «С новой нормой мы сможем ежегодно экономить около 150 млн. кубических метров газа. Для новостроек экономия энергии увеличится на 30%, а при реконструкции зданий, построенных по советским нормам — в 2,5−3 раза».

Более того, по словам замминистра, в настоящий момент времени готовится очередной пересмотр ряда ГСН, которые требуют первоочередного анализа.

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, новый ГСН «Тепловая изоляция зданий» устанавливает минимальные требования к энергоэффективности зданий. Это является имплементацией Директивы Европарламента и Совета ЕС 2010/31/ЕС «Об энергетической эффективности зданий», что позволяет применять единые со странами Евросоюза стандарты при расчётах показателей энергоэффективности.

Кроме того, при внедрении данного ГСН будет использоваться единое программное обеспечение всего техпроцесса определения энергоэффективности, в результате чего все участники рынка будут действовать в едином поле.