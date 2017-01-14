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Рубрика: Новости Донбасса
14-01-2017, 20:34
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В зоне АТО бои на всех направлениях: 1 военный погиб, 2 – ранены

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 14 января, на Донбассе насчитали 34 нарушения режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военный погиб, 2 – получили ранения.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и БМП стреляли в районе Широкино, Водяного, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Старогнатовки и Новомихайловки.

На Донецком направлении возле населенных пунктов Каменка, Мироновское, Зайцево, Авдеевка, Майорск, Новгородское и Троицкое применили те же виды орудий.

На Луганском направлении в ход пошли минометы и противотанковые ракетные комплексы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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