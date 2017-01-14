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Рубрика: Спорт
14-01-2017, 20:59
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Срна отказался от «Барселоны» и остался в «Шахтере»

Капитан донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна, который играет за него с 2003 года, решил не переходить в «Барселону», которая хотела заполучить главного «горняка».

«Я и раньше говорил, что мое сердце - в "Шахтере", поэтому я остаюсь. Доволен этим решением, слушал свое сердце, и оно подсказало, что я должен остаться в "Шахтере" и выиграть с этой командой чемпионат. Принял правильное решение. Информацию о "Барселоне" не буду комментировать, ведь это непрофессионально. Самое важное, что я определился и хочу остаться в «Шахтере», - подчеркнул Срна.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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