Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии (World Religion Day). Свою историю данный праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.



Ведь во многом история человеческой культуры и цивилизации – это история религий. А чувство общей веры, как показывает история, является одним из ведущих объединяющих людей факторов. Поэтому главная идея, лежащая в основе сегодняшнего праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире, – «Религия должна служить причиной для единения». Что дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.



В истории человечества известно множество различных религиозных традиций и верований. Среди них выделяются три наиболее распространенные религии – христианство, ислам, иудаизм, имеющие многочисленных последователей в разных регионах мира. Еще довольно большая часть населения исповедует буддизм, индуизм и зороастризм. Хотя практически все религии имеют многовековую историю, но есть и ряд не вполне изученных религиозных течений – например, небольших племен и народов, живущих вдали от цивилизаций, а также ряд современных новообразований.



Будущее человечества в значительной мере зависит от ценностей и устройства общества, на которые не в последнюю очередь влияют и религиозные традиции, которые не просто говорят о некотором наборе этических норм, но и прочно входят в повседневную жизнь народов, оказывая влияние и на поведение людей, и на развитие всего сообщества.



Стоит отметить, что в разных странах установлены различные отношения религия – государство. Конечно, религии во многом различаются между собой, но одновременно они весьма близки в своих взглядах на главные общечеловеческие ценности.



Но нельзя и забывать, что имеются и запрещенные религиозные организации и объединения, чья деятельность носит террористический и экстремистский характер. Вызывает тревогу то, что для некоторых людей любая религия становится главным врагом, с которым надо вести упорную борьбу.



Поэтому сегодня во Всемирный день религии в разных странах проходят различные мероприятия – концерты, круглые столы, семинары, выставки и т.д., посвященные проблемам установления мира и развития толерантности во всем мире, укреплению взаимопонимания между последователями всех религий. Они проходят, как правило, с участием представители религиозных общин всех конфессий.



Мир религий по праву считается достоянием человечества и заслуживает самого пристального внимания, изучения и охраны. А терпимость в духовной сфере является хорошей основой для сохранения гражданского мира в настоящем и будущем. Поэтому главная задача сегодня – противостоять различным злоупотреблениям религией, особенно ее втягиванию в экстремистские движения, но в то же самое время создать все условия для проявления ее созидательного потенциала во всех сферах человеческой жизни. За этим будущее.



Сильвестров день, или Куриный праздник

День получил свое название в честь церковного праздника — Дня святого Сильвестра. Папа римский Сильвестр I жил в 4 веке и прославился сотворенным чудом. Согласно легенде, он изловил морского змея Левиафана и предотвратил тем самым конец света.



Также 15 января русские люди отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник. В этот день было принято чистить курятники. На Руси существовало поверье, что в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо, а 4 июня из него родится змей Василиск. Чтобы защитить курятник от нечистой силы, в нем вешали черный камень с дыркой — «куриный бог». Кроме того, старушки окуривали курятники смолой и девясилом, чтобы защитить домашнюю птицу от куриной слепоты и отогнать злых духов — лихоманок. Детям в этот день доставались новые игрушки — петушки из глины.



На Сильвестра гадали на луковицах. Чистили 12 штук (при этом стараясь не заплакать), клали на каждую щепоть соли и до утра оставляли на печи. Какая по счету луковица окажется мокрой — такой месяц и будет дождливым. Были и более простые приметы на погоду. Ночью смотрели на месяц: если оба рога остры и ярки — к ветру; если оба рога круты — к морозу; отлогие рога предвещали ненастье. Вьюгу сулили и сороки, если летали вблизи жилья.



Впрочем, морозы в это время никого не удивляли. Люди говорили: «В этот день не только на земле студено-морозно, но и под землею. Выгоняет Мороз лихих сестер с хворями из-под земли». На Сильвестра считалось полезным прочитать заговор от болезни; говорили, в этот день он имеет особую силу.



Именины:



Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна