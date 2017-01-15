В секторе «Мариуполь» на линии огня оказались 10 населенных пунктов

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций.



Так, из минометов велись обстрелы по позициям украинских военных в районе Широкино, Марьинки, Славного и Водяного. Тем временем из гранатометов и стрелкового оружия открывался огонь по Гнутово, Талаковке, Широкино, Павлополю, Старогнатовке.



Кроме того, вблизи Новомихайловки и Славного били из вооружения БМП, в у Красногоровки стрелял снайпер.