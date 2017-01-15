По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций.
Так, из минометов велись обстрелы по позициям украинских военных в районе Широкино, Марьинки, Славного и Водяного. Тем временем из гранатометов и стрелкового оружия открывался огонь по Гнутово, Талаковке, Широкино, Павлополю, Старогнатовке.
Кроме того, вблизи Новомихайловки и Славного били из вооружения БМП, в у Красногоровки стрелял снайпер.
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Рубрика: Новости Мариуполя
15-01-2017, 08:10
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В секторе «Мариуполь» на линии огня оказались 10 населенных пунктов
По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились обстрелы украинских позиций.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»