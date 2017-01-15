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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
15-01-2017, 08:44
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На Донбассе погиб офицер - разведчик ВСУ из Прикарпатья

Вчера, 14 января, в зоне боевых действий на Луганском направлении погиб военный ВСУ из Ивано-Франковска. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты городского совета Игорь Влизло, пишет "Галка".

По его словам, погибший - 45-летний капитан 24 бригады Вооруженных Сил Украины, начальник разведки одного из батальонов. По обстоятельствам смерти предварительно известно, что машину, в которой ехал он и еще один боец, обстреляли из противотанкового ракетного комплекса. Офицер погиб, а солдат получил ранения. Имя бойца не называют - пока не проинформировали всех ближайших родственников.

Это первая потеря жителя Франковской области в зоне АТО в 2017 году.

Тем временем, по информации пресс-центра штаба АТО, вечером в субботу, 14 января один украинский военный погиб, трое - получили ранения.




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