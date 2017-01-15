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Рубрика: Новости Мариуполя
15-01-2017, 08:59
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[Фото]

В Мариуполе определили победителя конкурса новогоднего селфи

Стал известен победитель конкурса новогоднего селфи, который был инициирован мэрией Мариуполя.

Так, по итогам голосования, выиграло фото Яны Виноградовой, сообщили в пресс-службе горсовета.

"В выборе победителя мы ориентировались не только на количество лайков, но и, насколько фото отвечает требованиям конкурса. Мы выставили фотографии всех желающих поучаствовать в конкурсе, однако справедливости ради стоит отметить, что не все они были селфи. Этот факт был также учтен при выборе", - говорится в сообщении.

Победителя ждет приятный сюрприз.

В мэрии также отметили, что мариупольцев впереди ждет еще много интересных конкурсов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»