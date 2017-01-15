В Мариуполе определили победителя конкурса новогоднего селфи

Стал известен победитель конкурса новогоднего селфи, который был инициирован мэрией Мариуполя.



Так, по итогам голосования, выиграло фото Яны Виноградовой, сообщили в пресс-службе горсовета.

"В выборе победителя мы ориентировались не только на количество лайков, но и, насколько фото отвечает требованиям конкурса. Мы выставили фотографии всех желающих поучаствовать в конкурсе, однако справедливости ради стоит отметить, что не все они были селфи. Этот факт был также учтен при выборе", - говорится в сообщении.



Победителя ждет приятный сюрприз.



В мэрии также отметили, что мариупольцев впереди ждет еще много интересных конкурсов.