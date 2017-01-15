Российский «Боярышник», от которого погибли люди, уже на прилавках в Украине

В Херсонской области начали продавать лосьон косметический "Боярышник" из России, от которого погибли более 70 человек. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.



Как отмечается в сообщении, фото покупки с чеком опубликовал на своей странице в Фейсбуке житель Новой Каховки. Лосьон был обнаружен в сети магазинов "Везунчик".



Также снимком с "находкой" поделился и пользователь Александр Рудоманов.

Отметим, в конце 2016 года в российском Иркутске от отравления после употребления парфюмерного косметического средства "Концентрат для ванн "Боярышник" погибли 76 человек.