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Рубрика: Новости Украины и мира
15-01-2017, 09:29
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[Фото]

Российский «Боярышник», от которого погибли люди, уже на прилавках в Украине

В Херсонской области начали продавать лосьон косметический "Боярышник" из России, от которого погибли более 70 человек. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Как отмечается в сообщении, фото покупки с чеком опубликовал на своей странице в Фейсбуке житель Новой Каховки. Лосьон был обнаружен в сети магазинов "Везунчик".

Также снимком с "находкой" поделился и пользователь Александр Рудоманов.

Отметим, в конце 2016 года в российском Иркутске от отравления после употребления парфюмерного косметического средства "Концентрат для ванн "Боярышник" погибли 76 человек.




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Редакция «Мариупольских новостей»