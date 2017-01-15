Минувшей ночью территория контрольного пункта пропуска «Майорск», что неподалеку от Горловки, попала под обстрел.
Огонь велся из танков и позже из артиллерии калибра 122 мм. Об этом сообщает издание ДНР ДАН.
«Гражданского транспорта и пешеходов на момент обстрела на КПП не было, потому среди мирного населения пострадавших нет», - говорится в сообщении.
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Рубрика: Новости Донбасса
15-01-2017, 09:46
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КПП «Майорск» под Горловкой обстреляли из танков
Минувшей ночью территория контрольного пункта пропуска «Майорск», что неподалеку от Горловки, попала под обстрел.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»