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Рубрика: Новости Мариуполя
15-01-2017, 09:59
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Парад, вертеп и чай из самовара: в Мариуполе попрощались с Дедом Морозом

14 января на Театральной площади Мариуполя состоялось закрытие главной елки города. Здесь собрались сотни жителей и гостей города.

Праздник начался с парада Дедов Морозов и Снегурочек. Они приветствовали мариупольцев, показали себя во всей красе, чтобы в декабре вновь вернуться в город, сообщили в пресс-службе горсовета.

Также перед зрителями выступил львовский вертеп, который показал постановку о любви к Родине и Иисусу Христу. После жителей и гостей города яркими постановками развлекали лучшие коллективы города. Деды Морозы и Снегурочки водили с мариупольцами хороводы и проводили различные конкурсы.

Во время гуляний все желающие могли угоститься горячим чаем из самовара. Ребятня получила сладкие подарки.

Завершился праздник дискотекой, а дополнила атмосферу веселья яркая иллюминация.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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