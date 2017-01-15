Мариупольские волонтеры получили почетные грамоты Министерства обороны Украины

Небезразличных сердцем мариупольских волонтеров в день Старого Нового года чествовали в Мариупольском центре гражданско-военного сотрудничества, сообщили в пресс-центре АТО.



Ежедневно эти люди бывают на «нулях» и в населенных пунктах, вблизи линии соприкосновения, где стараются решить многочисленные проблемные вопросы и помощь жителям и военным.

Волонтеры были отмечены грамотами и отличиями Минобороны.



"Поощрительные отличия Украины «За содействие Вооруженным Силам Украины» и Почетные грамоты Министерства обороны Украины, которыми заслуженно отмечены приазовские волонтеры, являются проявлением высокого уважения и искренней благодарности за ваш вклад в дело приближения нашей Победы", - отметил во время церемонии награждения начальник группы морально-психологического обеспечения ОТГ «Мариуполь» подполковник Ярослав Пистун.