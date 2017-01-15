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Рубрика: Новости Украины и мира
15-01-2017, 10:38
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В Украине объявлено штормовое предупреждение: сейчас из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов

В Украине объявлено штормовое предупреждение. На дорогах страны гололед. Ночью и утром в восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице.

Тем временем сегодня, по состоянию на 7:00, в результате плохой погоды обесточены 40 населенных пунктов в четырех областях Украины, а именно: Закарпатской - 12 н.п., Львовской - 17 н.п., Волынской - 9 н.п., Кировоградской - 2 н.п.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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