На Донетчине поймали банду, «обогатившуюся» более чем на 350 000 гривен

В октябре 2016 года сотрудники полиции получили информацию о кражах, совершенных из домов жителей в Краматорске, Славянске и Бахмуте. Правоохранители развернули комплекс следственно-оперативных мероприятий и поняли, что имеют дело с одной и той же бандой. Кроме того, стало понятно, что они - опытные профессионалы, а не новички. Воры действовали аккуратно, уничтожая малейшие зацепки, сообщили в пресс-службе полиции.



В состав группировки входили четверо жителей Константиновки, трое из которых уже имели за плечами по несколько судимостей, а также злоупотребляли наркотиками.

Недавно один из злоумышленников был задержан «на горячем» - он пошел «на дело» один и попал к оперативникам как раз тогда, когда выходил из только что обворованной квартиры в Славянске.



Правоохранители установили, что злоумышленники постоянно меняли состав группы - совершали преступления вдвоем или втроем, меняясь друг с другом. Также установлено, что у них были и пособники. Сейчас разоблачены два работника службы такси, которые по договоренности отвозили злоумышленников из Константиновки в другой город. Помогала ворам и девушка одного из них, которая не раз сбывала краденое. Установили правоохранители и места сбыта краденого и его скупщиков - пока выявлены трое таких лиц.

Во время обысков обнаружены вещественные доказательства - похищенные золотые и серебряные украшения, столовые приборы, иконы, картины, компьютеры, фотоаппараты и другую технику. Злоумышленники брали все, что можно было унести, в том числе, одежду и обувь и, конечно, денежные средства.



Сейчас установлена причастность злоумышленников к 17 эпизодам краж. Общая сумма похищенного составляет более 350 000 гривен. Но есть все основания полагать, что задержанные причастны к другим аналогичным правонарушениям.



По факту открыто уголовное производство, предусмотренное ч.3 ст.185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК Украины. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.