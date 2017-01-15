vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1363 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
15-01-2017, 11:24
Просмотров: 1177
Комментариев: 0
[Фото]

Полиция Мариуполя устанавливает личность женщины, которую «скорая» нашла на улице

Сообщение о том, что по улице Амосова (ориентир кинотеатр «Союз») медработники забрали в больницу женщину в бессознательном состоянии, поступило в дежурную часть 13 января около 10:30, рассказали в пресс-службе полиции.

Сейчас пострадавшая находится в больнице с диагнозом инсульт. В себя она так и не пришла, а в полицию с заявлением никто не обратился.

Женщина была одета в зеленую куртку, черные брюки, белую вязаную шапку.

Если вам известны родные больной, или вы обладаете информацией о её личности, сообщите об этом по телефонам 096-342-46-77 или 102.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе столкнулись сразу 4 авто

ДТП произошло возле «Порт Сити»

Используют ли в Мариуполе запрещенную пиротехнику?

В зоне АТО подобные развлечения запрещены


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»