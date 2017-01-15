Сообщение о том, что по улице Амосова (ориентир кинотеатр «Союз») медработники забрали в больницу женщину в бессознательном состоянии, поступило в дежурную часть 13 января около 10:30, рассказали в пресс-службе полиции.
Сейчас пострадавшая находится в больнице с диагнозом инсульт. В себя она так и не пришла, а в полицию с заявлением никто не обратился.
Женщина была одета в зеленую куртку, черные брюки, белую вязаную шапку.
Если вам известны родные больной, или вы обладаете информацией о её личности, сообщите об этом по телефонам 096-342-46-77 или 102.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Полиция Мариуполя устанавливает личность женщины, которую «скорая» нашла на улице
Рубрика: Новости Мариуполя
15-01-2017, 11:24
Просмотров: 1177
Комментариев: 0
Полиция Мариуполя устанавливает личность женщины, которую «скорая» нашла на улице
Сообщение о том, что по улице Амосова (ориентир кинотеатр «Союз») медработники забрали в больницу женщину в бессознательном состоянии, поступило в дежурную часть 13 января около 10:30, рассказали в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В Мариуполе столкнулись сразу 4 авто
ДТП произошло возле «Порт Сити»
Используют ли в Мариуполе запрещенную пиротехнику?
В зоне АТО подобные развлечения запрещены
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»