Полиция Мариуполя устанавливает личность женщины, которую «скорая» нашла на улице

Сообщение о том, что по улице Амосова (ориентир кинотеатр «Союз») медработники забрали в больницу женщину в бессознательном состоянии, поступило в дежурную часть 13 января около 10:30, рассказали в пресс-службе полиции.



Сейчас пострадавшая находится в больнице с диагнозом инсульт. В себя она так и не пришла, а в полицию с заявлением никто не обратился.



Женщина была одета в зеленую куртку, черные брюки, белую вязаную шапку.



Если вам известны родные больной, или вы обладаете информацией о её личности, сообщите об этом по телефонам 096-342-46-77 или 102.