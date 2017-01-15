Захарченко пообещал безопасность Савченко в Донецке и амнистию участникам АТО

Глава ДНР Александр Захарченко исключил возможность встречи с Надеждой Савченко в Киеве. При этом он готов обеспечить народному депутату Украину безопасность в случае ее приезда в Донецк на переговоры.



«Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве», – заявил Захарченко 14 января в ходе пресс-конференции, пишет ДАН.



Также он сообщил, что намерен вынести на рассмотрение «народного совета» вопрос амнистии участников конфликта в Донбассе.



«Я, наверно, выйду с инициативой на народный совет: пускай он рассматривает амнистию жителей ДНР, которые не совершали военных преступлений. Таким образом, мы не нарушаем «Минск». Обратите внимание: в минских договоренностях прописана амнистия, а кто ее должен объявлять и на кого она должна распространяться, не прописано», — сказал Захарченко.



Он добавил, что может рассмотреть и возможность амнистии «некоторых представителей Украины, которые не совершили военных преступлений и не находились в зоне АТО».