ВСУ за сутки понесли потери: военные попали под огонь противотанковых ракетных комплексов

Боевые потери украинской армии за минувшие сутки озвучил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



По его словам, в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 3 – получили ранения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.



На каких участках фронта это произошло, он не уточнил.



В то же время, пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов сообщил, что во время обстрела из ПТРК в Новоалександровке пострадали 2 военных: ранения получил младший лейтенант, а капитан - погиб.