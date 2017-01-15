Боевые потери украинской армии за минувшие сутки озвучил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
По его словам, в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 3 – получили ранения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
На каких участках фронта это произошло, он не уточнил.
В то же время, пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов сообщил, что во время обстрела из ПТРК в Новоалександровке пострадали 2 военных: ранения получил младший лейтенант, а капитан - погиб.
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Рубрика: Новости Донбасса
15-01-2017, 13:29
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ВСУ за сутки понесли потери: военные попали под огонь противотанковых ракетных комплексов
Боевые потери украинской армии за минувшие сутки озвучил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»