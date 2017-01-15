Россия дала добро: украинские инспекторы будут проверять военные части в Ростовской области

Украинские представители проведут проверку воинских частей российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области. Об этом сообщило агентство "Интерфакс", со ссылкой на Минобороны РФ.



По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, Россия дала согласие на данную инспекцию. Проверка состоится с 16 по 19 января.



Рыжков отметил, что Украина "запросила РФ о проведении на её территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности".



Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге рассказал подробности предстоящей инспекции. Он сообщил, что ее целью является проверка наличия или отсутствия военной деятельности, которая должна подлежать предварительному уведомлению.



"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут 2 представителя от Украины, 1 представитель от Канады и 1 - от Королевства Дании. Инспектированию подлежит территория указанного района в Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", - сказал Мотузяник.



В рамках мер инспектирования планируется, в частности, получение информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка указанного района.



"Как планируется, по итогам этого инспекционного мероприятия будет подготовлен официальный отчет, и о его результатах сообщат государствам-участникам ОБСЕ", - добавил Мотузяник.