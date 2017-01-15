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Рубрика: Происшествия
15-01-2017, 14:20
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[Фото]

В кафе Мариуполя пытались изнасиловать женщину

14 января патрульные спасли работницу кафе, которую пытался изнасиловать посетитель. Об этом сообщили в патрульной полиции.

Крик о помощи услышал прохожий и сразу же обратился к инспекторам. В течение 3 минут полицейские прибыли в кафе по улице Троицкая и услышали голоса за дверью. "Патрульные постучали, после чего из помещения стали доноситься крики с мольбой о помощи, а к инспекторам вышел растерянный гражданин. Вслед за мужчиной выбежала полураздетая женщина, и стала звать на помощь", - рассказали в полиции.

Мариупольчанка пояснила, что работает в этом заведении, а неизвестный силой снимал с нее одежду, душил и пытался изнасиловать.

Инспекторы задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель города Рубежное.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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