В кафе Мариуполя пытались изнасиловать женщину

14 января патрульные спасли работницу кафе, которую пытался изнасиловать посетитель. Об этом сообщили в патрульной полиции.



Крик о помощи услышал прохожий и сразу же обратился к инспекторам. В течение 3 минут полицейские прибыли в кафе по улице Троицкая и услышали голоса за дверью. "Патрульные постучали, после чего из помещения стали доноситься крики с мольбой о помощи, а к инспекторам вышел растерянный гражданин. Вслед за мужчиной выбежала полураздетая женщина, и стала звать на помощь", - рассказали в полиции.



Мариупольчанка пояснила, что работает в этом заведении, а неизвестный силой снимал с нее одежду, душил и пытался изнасиловать.



Инспекторы задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель города Рубежное.