Минобороны: в Зайцево и Авдеевке произошла серия длительных перестрелок, по Крымскому ударили из пушек

За минувшие сутки на Луганском направлении произошло 12 обстрелов, в частности половина – из тяжелого вооружения. 120-мм минометы и 152-мм пушки применялись на Бахмутской трассе и в Новозвановке. По позициям ВСУ было выпущено более 130 мин и снарядов. 3/4 этих смертоносных боеприпасов пришлось на Крымское.



Больше всего обстрелов было, по-прежнему, в Попаснянском районе. Также противник нарушил режим тишины в Станице Луганской и Лобачево.



Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На Донецком направлении произошло 18 обстрелов, в частности треть – из тяжелого вооружения Как и в прошлые дни, боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. В Зайцево и Авдеевке произошла серия длительных перестрелок между силами АТО и противником.



Также на Светлодарской дуге (как на передовой, так и в ближнем тылу), под Горловкой, в Авдеевке и окрестностях били из тяжелого вооружения. На других рубежах на участке фронта Луганское – Авдеевка также неспокойно.