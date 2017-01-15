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  • Минобороны: в Зайцево и Авдеевке произошла серия длительных перестрелок, по Крымскому ударили из пушек

Рубрика: Новости Донбасса
15-01-2017, 14:59
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[Фото]

Минобороны: в Зайцево и Авдеевке произошла серия длительных перестрелок, по Крымскому ударили из пушек

За минувшие сутки на Луганском направлении произошло 12 обстрелов, в частности половина – из тяжелого вооружения. 120-мм минометы и 152-мм пушки применялись на Бахмутской трассе и в Новозвановке. По позициям ВСУ было выпущено более 130 мин и снарядов. 3/4 этих смертоносных боеприпасов пришлось на Крымское.

Больше всего обстрелов было, по-прежнему, в Попаснянском районе. Также противник нарушил режим тишины в Станице Луганской и Лобачево.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении произошло 18 обстрелов, в частности треть – из тяжелого вооружения Как и в прошлые дни, боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. В Зайцево и Авдеевке произошла серия длительных перестрелок между силами АТО и противником.

Также на Светлодарской дуге (как на передовой, так и в ближнем тылу), под Горловкой, в Авдеевке и окрестностях били из тяжелого вооружения. На других рубежах на участке фронта Луганское – Авдеевка также неспокойно.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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