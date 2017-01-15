В поселках Звановка и Верхнекаменское Бахмутского района проживают представители народностей лемки и бойки. Они хотят создать собственную громаду, которая будет насчитывать около 3 тысяч человек, большинство из них – переселенцы из Западной Украины и их потомки, сообщает ДоТеБе.
Жители обсудили этот вопрос, и более 90% населения высказалось за создание громады. Пакет документов направлен в Донецкую ОВГА. После получения ответа на сессиях сельсоветов рассмотрят вопрос о создании громад.
«В Звановку и Верхнекаменское более 65 лет назад принудительно переселили людей из села Лисковате (ныне территория Польши). Они все время поддерживают между собой связи, сохраняют культуру, помнят свои традиции. Надеюсь, что объединение в громаду даст возможность развивать дальнейшую культуру лемков и бойков в Донецкой области», - рассказал секретарь Звановского сельского совета Александр Белицкий.
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На Донетчине переселенцы из Западной Украины и их потомки хотят создать свою громаду
В поселках Звановка и Верхнекаменское Бахмутского района проживают представители народностей лемки и бойки. Они хотят создать собственную громаду, которая будет насчитывать около 3 тысяч человек, большинство из них – переселенцы из Западной Украины и их потомки, сообщает ДоТеБе.
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Редакция «Мариупольских новостей»