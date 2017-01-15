В секторе «М» спокойных мест на фронте нет: основные боевые действия ведутся на юге

За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 30 обстрелов, в частности 1/6 – из тяжелого вооружения. Спокойных мест здесь нет, – режим "тишины" нарушается и днем, и ночью.



Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Как и ранее, основные боевые действия ведутся на участке фронта Павлополь – Широкино. Кроме того, в Марьинке и соседнем с. Славное произошло несколько мощных минометных обстрелов.