В полицию обратился мариуполец и рассказал, что видел, как неизвестный на улице Бахчиванджи ударил мужчину и что-то у него забрал.
Как сообщили в патрульной полиции, на этом прохожий не остановился: он тайком проследил за злоумышленником, держа все это время связь по телефону с инспекторами. В результате полицейские задержали нарушителя на проспекте Нахимова.
Местный "следопыт" также указал полисменам место, где преступник выбросил какие-то вещи, убегая с места грабежа. Там полицейские обнаружили кошелек, в котором уже не было денег, но осталась банковская карта. Выяснилось, что это принадлежит потерпевшему.
На место происшествия инспекторы вызвали следователей, которые устанавливают обстоятельства дела.
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Мариуполец сам проследил за преступником и сдал его полиции
В полицию обратился мариуполец и рассказал, что видел, как неизвестный на улице Бахчиванджи ударил мужчину и что-то у него забрал.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»