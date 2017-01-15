Мариуполец сам проследил за преступником и сдал его полиции

В полицию обратился мариуполец и рассказал, что видел, как неизвестный на улице Бахчиванджи ударил мужчину и что-то у него забрал.



Как сообщили в патрульной полиции, на этом прохожий не остановился: он тайком проследил за злоумышленником, держа все это время связь по телефону с инспекторами. В результате полицейские задержали нарушителя на проспекте Нахимова.



Местный "следопыт" также указал полисменам место, где преступник выбросил какие-то вещи, убегая с места грабежа. Там полицейские обнаружили кошелек, в котором уже не было денег, но осталась банковская карта. Выяснилось, что это принадлежит потерпевшему.



На место происшествия инспекторы вызвали следователей, которые устанавливают обстоятельства дела.