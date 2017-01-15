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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
15-01-2017, 16:58
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Мариуполец сам проследил за преступником и сдал его полиции

В полицию обратился мариуполец и рассказал, что видел, как неизвестный на улице Бахчиванджи ударил мужчину и что-то у него забрал.

Как сообщили в патрульной полиции, на этом прохожий не остановился: он тайком проследил за злоумышленником, держа все это время связь по телефону с инспекторами. В результате полицейские задержали нарушителя на проспекте Нахимова.

Местный "следопыт" также указал полисменам место, где преступник выбросил какие-то вещи, убегая с места грабежа. Там полицейские обнаружили кошелек, в котором уже не было денег, но осталась банковская карта. Выяснилось, что это принадлежит потерпевшему.

На место происшествия инспекторы вызвали следователей, которые устанавливают обстоятельства дела.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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