Известный киевский архитектор рассказал, как в Мариуполе организовать комфортные для жизни пространства

В Мариуполь по приглашению прибыл известный киевский архитектор, один из основателей Школы урбанистики Виктор Зотов. Он провел тренинг «Урбанистика. Управление городскими территориями». Об этом сообщили в ФРМ.

На встрече был аншлаг. Все места заняли архитекторы, представители муниципалитета и общественности. Здесь обсуждали большие планы, которые будут реализовываться в рамках Стратегии развития города «Мариуполь-2021».

Так, по мнению Виктора Зотова, город развивается, когда инфраструктура начинает удовлетворять потребности людей и комфортные пространства заполняют не только центр, но и окраины мегаполиса. А для того, чтобы создать новое, необходимо избавиться от ненужного.

Он отметил, что Мариуполю пора менять приоритеты индустриальной составляющей. Необходимо из заброшенных территорий создавать новые возможности для бизнеса и по-новому посмотреть на природную ценность – Азовское море.



К слову, Виктор Зотов - уроженец Мариуполя, который последние 12 лет живет и работает в столице.