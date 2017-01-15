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  • Известный киевский архитектор рассказал, как в Мариуполе организовать комфортные для жизни пространства

Рубрика: Новости Мариуполя
15-01-2017, 17:32
Просмотров: 1714
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[Фото]

Известный киевский архитектор рассказал, как в Мариуполе организовать комфортные для жизни пространства

В Мариуполь по приглашению прибыл известный киевский архитектор, один из основателей Школы урбанистики Виктор Зотов. Он провел тренинг «Урбанистика. Управление городскими территориями». Об этом сообщили в ФРМ.

На встрече был аншлаг. Все места заняли архитекторы, представители муниципалитета и общественности. Здесь обсуждали большие планы, которые будут реализовываться в рамках Стратегии развития города «Мариуполь-2021».

Так, по мнению Виктора Зотова, город развивается, когда инфраструктура начинает удовлетворять потребности людей и комфортные пространства заполняют не только центр, но и окраины мегаполиса. А для того, чтобы создать новое, необходимо избавиться от ненужного.

Он отметил, что Мариуполю пора менять приоритеты индустриальной составляющей. Необходимо из заброшенных территорий создавать новые возможности для бизнеса и по-новому посмотреть на природную ценность – Азовское море.

К слову, Виктор Зотов - уроженец Мариуполя, который последние 12 лет живет и работает в столице.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»