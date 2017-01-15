vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1608 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Спорт
    • /
  • Спустя 3 года в «Шахтер» вернулся бразильский полузащитник Алан Патрик

Рубрика: Спорт
15-01-2017, 18:58
Просмотров: 1598
Комментариев: 0

Спустя 3 года в «Шахтер» вернулся бразильский полузащитник Алан Патрик

Полузащитник Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии вернулся в ФК «Шахтер». Накануне он уже прибыл в расположение «горняков». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Я очень счастлив вернуться и буду крайне мотивирован. Клуб верит в меня и ждет, что я покажу свой лучший футбол. Буду стараться сделать это. Моя цель – использовать по максимуму предоставленную возможность на первом этапе сборов. Так что возвращаюсь я очень мотивированным, буду счастлив, если закреплюсь в составе "Шахтера" и оставлю свой след в истории клуба», – сказал Патрик.

За время его отсутствия в клубе многое изменилось: команду возглавил новый тренер, появились другие игроки, а «Шахтер» уже третий сезон вынужден выступать вне дома. Футболист будет снова проходить период адаптации. Патрик присоединился к команде на сборах, и отметил, что постарается как можно скорее наладить общение со всеми игроками.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Срна отказался от «Барселоны» и остался в «Шахтере»

Футболист признался, что его сердце – в «Шахтере»

«Шахтер» переехал из Львова в Харьков

На «Арене Львов» начали собирать технику


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»