Спустя 3 года в «Шахтер» вернулся бразильский полузащитник Алан Патрик

Полузащитник Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии вернулся в ФК «Шахтер». Накануне он уже прибыл в расположение «горняков». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.



«Я очень счастлив вернуться и буду крайне мотивирован. Клуб верит в меня и ждет, что я покажу свой лучший футбол. Буду стараться сделать это. Моя цель – использовать по максимуму предоставленную возможность на первом этапе сборов. Так что возвращаюсь я очень мотивированным, буду счастлив, если закреплюсь в составе "Шахтера" и оставлю свой след в истории клуба», – сказал Патрик.



За время его отсутствия в клубе многое изменилось: команду возглавил новый тренер, появились другие игроки, а «Шахтер» уже третий сезон вынужден выступать вне дома. Футболист будет снова проходить период адаптации. Патрик присоединился к команде на сборах, и отметил, что постарается как можно скорее наладить общение со всеми игроками.