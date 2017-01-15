Полузащитник Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии вернулся в ФК «Шахтер». Накануне он уже прибыл в расположение «горняков». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
«Я очень счастлив вернуться и буду крайне мотивирован. Клуб верит в меня и ждет, что я покажу свой лучший футбол. Буду стараться сделать это. Моя цель – использовать по максимуму предоставленную возможность на первом этапе сборов. Так что возвращаюсь я очень мотивированным, буду счастлив, если закреплюсь в составе "Шахтера" и оставлю свой след в истории клуба», – сказал Патрик.
За время его отсутствия в клубе многое изменилось: команду возглавил новый тренер, появились другие игроки, а «Шахтер» уже третий сезон вынужден выступать вне дома. Футболист будет снова проходить период адаптации. Патрик присоединился к команде на сборах, и отметил, что постарается как можно скорее наладить общение со всеми игроками.
Спустя 3 года в «Шахтер» вернулся бразильский полузащитник Алан Патрик
Полузащитник Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии вернулся в ФК «Шахтер». Накануне он уже прибыл в расположение «горняков». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»