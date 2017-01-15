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Рубрика: Новости Донбасса
15-01-2017, 19:40
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ДНР: поселок под Горловкой попал под обстрел, ранен трехлетний ребенок

Об обстреле поселка Доломитное под Горловкой сообщил сегодня и.о главы администрации города Иван Приходько.

По его словам, огонь велся из минометов. В результате был ранен ребенок – мальчик 2014 года рождения. У него множественные переломы и раны ноги. Состояние пострадавшего врачи расценивают как стабильное, пишет ДАН.

Приходько добавил, что в доме находился еще один ребенок – шести лет. «У второго мальчика сильнейший испуг, ранений нет. Половины дома тоже нет», — отметил он.




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Среди мирного населения пострадавших нет


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Редакция «Мариупольских новостей»