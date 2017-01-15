ДНР: поселок под Горловкой попал под обстрел, ранен трехлетний ребенок

Об обстреле поселка Доломитное под Горловкой сообщил сегодня и.о главы администрации города Иван Приходько.



По его словам, огонь велся из минометов. В результате был ранен ребенок – мальчик 2014 года рождения. У него множественные переломы и раны ноги. Состояние пострадавшего врачи расценивают как стабильное, пишет ДАН.



Приходько добавил, что в доме находился еще один ребенок – шести лет. «У второго мальчика сильнейший испуг, ранений нет. Половины дома тоже нет», — отметил он.