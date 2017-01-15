Рейтинг Forbes: Порошенко возглавил рейтинг богатейших чиновников и нардепов Украины

Рейтинг самых богатых политиков страны опубликован в январском номере украинского издательства Forbes. Он был составлен на анализе е-деклараций. Учитывалась сумма наличных средств, средств на банковских счетах, а также оценочная стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.



Двадцатка самых состоятельных декларантов обнародована на сайте Forbes.



А первую пятерку возглавил Петр Порошенко. Состояние президента в 2015 году превысило $940 млн. Это почти треть состояния всей двадцатки самых богатых политиков по версии Forbes Украина. На банковских счетах Порошенко задекларировал средств больше, чем другие фигуранты списка, – $26,7 млн.



Следующие по списку - народные депутаты Константин Жеваго, Вадим Новинский, Александр Герега и Александр Фельдман соответственно.



В рейтинге Forbes всего трое участников не являются народными депутатами. Кроме Петра Порошенко, это мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.