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Рубрика: Новости Украины и мира
15-01-2017, 20:12
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Рейтинг Forbes: Порошенко возглавил рейтинг богатейших чиновников и нардепов Украины

Рейтинг самых богатых политиков страны опубликован в январском номере украинского издательства Forbes. Он был составлен на анализе е-деклараций. Учитывалась сумма наличных средств, средств на банковских счетах, а также оценочная стоимость недвижимости и бизнеса. В итоговый список попали чиновники, состояние которых превышает $17 млн.

Двадцатка самых состоятельных декларантов обнародована на сайте Forbes.

А первую пятерку возглавил Петр Порошенко. Состояние президента в 2015 году превысило $940 млн. Это почти треть состояния всей двадцатки самых богатых политиков по версии Forbes Украина. На банковских счетах Порошенко задекларировал средств больше, чем другие фигуранты списка, – $26,7 млн.

Следующие по списку - народные депутаты Константин Жеваго, Вадим Новинский, Александр Герега и Александр Фельдман соответственно.

В рейтинге Forbes всего трое участников не являются народными депутатами. Кроме Петра Порошенко, это мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.




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Редакция «Мариупольских новостей»