По информации пресс-центра АТО, сегодня, 15 января, на Донбассе насчитали 32 нарушения режима прекращения огня. Информации о потерях в рядах украинских сил нет.
На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по Павлополю, Гнутово, Широкино и Красногоровке. Также по Широкино и Марьинке стрелял снайпер.
На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов ударили вблизи Троицкого. Новозвановку обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия, а из ПТРК - Золотое.
На Донецком направлении из тех же 120 миллиметровых минометов били по Доломитному, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь в районе Зайцево, Авдеевки и Верхнеторецкого.
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В зоне АТО на всех направлениях ударили из 120-миллиметровых минометов
По информации пресс-центра АТО, сегодня, 15 января, на Донбассе насчитали 32 нарушения режима прекращения огня. Информации о потерях в рядах украинских сил нет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»