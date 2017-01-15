В зоне АТО на всех направлениях ударили из 120-миллиметровых минометов

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 15 января, на Донбассе насчитали 32 нарушения режима прекращения огня. Информации о потерях в рядах украинских сил нет.



На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по Павлополю, Гнутово, Широкино и Красногоровке. Также по Широкино и Марьинке стрелял снайпер.



На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов ударили вблизи Троицкого. Новозвановку обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия, а из ПТРК - Золотое.



На Донецком направлении из тех же 120 миллиметровых минометов били по Доломитному, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь в районе Зайцево, Авдеевки и Верхнеторецкого.