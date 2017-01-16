Подступы к Мариуполю обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении было неспокойно. Звучали залпы тяжелого вооружения.



В частности, из 122 миллиметровой артиллерии обстреливали позиции военных в районе Гнутово, а из минометов различных калибров - в Павлополе, Красногоровке и Широкино. Кроме того, здесь велся огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Также по украинским укреплениям в Широкино и Марьинке стрелял снайпер.