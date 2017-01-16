По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении было неспокойно. Звучали залпы тяжелого вооружения.
В частности, из 122 миллиметровой артиллерии обстреливали позиции военных в районе Гнутово, а из минометов различных калибров - в Павлополе, Красногоровке и Широкино. Кроме того, здесь велся огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также по украинским укреплениям в Широкино и Марьинке стрелял снайпер.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Подступы к Мариуполю обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов
Рубрика: Новости Мариуполя
16-01-2017, 08:04
Просмотров: 357
Комментариев: 0
Подступы к Мариуполю обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов
По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении было неспокойно. Звучали залпы тяжелого вооружения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В секторе «М» спокойных мест на фронте нет: основные боевые действия ведутся на юге
Стреляют и днем, и ночью
С начала суток под огневую атаку попали украинские позиции под Мариуполем
Это произошло вблизи Павлополя
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»