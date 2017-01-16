В зоне АТО применили противотанковые ракетные комплексы и 152-мм артиллерию, есть раненые

По информации пресс-центра АТО, по всей линии фронта продолжаются тяжелые обстрелы. За минувшие сутки насчитали 60 нарушений режима "тишины".



На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии ударили по позициям ВСУ в Авдеевке. Также из минометов различных калибров велся огонь в районе Новгородского, Доломитного, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Зайцево, Новгородского, Авдеевки и Верхнеторецкого.



На Луганском направлении укрепления в Новозвановке и Троицком попали под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов. Новозвановку обстреляли еще и из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов - Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

В результате боевых действий ранен один военнослужащий.