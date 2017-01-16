Дети из мариупольского интерната отправились в Киев по приглашению Арсена Авакова

Сегодня в мариупольской школе-интернате воспитываются 107 детей, 54 из них попали сюда из прифронтовой Марьинки, когда их спасали от обстрелов. Есть дети из Донецка и других городов.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в воскресенье 27 мальчиков и девочек отправились в сказочное путешествие в Киев. Их пригласил к себе глава МВД Арсен Аваков. Проводить воспитанников в дорогу приехал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Для этих мальчишек и девчонок, которые большую часть своей жизни проводят в стенах интерната, эта поездка на несколько дней – одно из самых ярких впечатлений. Их ждет много сюрпризов и встреч. Они увидят главную елку страны и обязательно загадают свои сокровенные желания», - отметил генерал.

Кроме того, полицейские уже готовят детям из школы-интерната №2 новый сюрприз - площадку для игр, которая откроется весной.