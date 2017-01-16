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Prizma


Рубрика: Ценное мнение
16-01-2017, 09:18
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[Фото]

На арене для зрелищ

Каждый из нас хотя бы раз в жизни бывал на цирковом представлении. Яркие костюмы, головокружительные трюки, феерические выступления артистов всегда вызывают массу эмоций у людей. Восторженные зрители шумно рукоплещут взлетающим под купол цирка акробатам и милым животным, ловко выполняющим команды дрессировщика.

Особые впечатления оставляют выступления цирковых клоунов, которые в промежутках между изображением очередной гримасы и ужимки на своем лице, умело заливаются хохотом или трагическими слезами.

Цирковые представления уходят своими корнями еще во времена Древнего Рима, когда подобного рода зрелища на аренах, как и сегодня, призваны были развлекать людей.

Между тем, цирковое представление – это не просто умелая игра артистов. Это по-настоящему титанический труд, требующий мастерства, подготовки, множества тренировок, умения совладать с эмоциями, умения быть веселым, когда грустно, и вызывать соответствующие эмоции у своего зрителя.

Вот только почему тогда в отношении цирка у людей возникают кардинально противоположные эмоции – от фанатичной приверженности до категорического отторжения? Почему это древнее искусство настолько противоречиво в своем восприятии, исполнении? И насколько справедливо мы оцениваем работу тех мастеров циркового жанра, кто посвящает свою жизнь управлению человеческими эмоциями?


ОПРОС

Любите ли вы цирк, и какое отношение вызывает у вас цирковое представление?

Не люблю цирк – жалко животных и людей, которые прячут настоящие эмоции за радостными гримасами
К цирковым представлениям имеют отношение настоящие профессионалы, укротившие эмоции, страх и боль – для меня это вершина искусства
Считаю, что свой цирк должен быть в каждом большом городе – достойное развлечение, от которого в восторге и дети, и взрослые
С детства клоуны и цирковые артисты вызывают у меня скорее страх, нежели радость

Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»