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Рубрика: Новости Мариуполя
16-01-2017, 09:37
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В районе Мариуполя задержаны браконьеры с уловом на 100 тысяч гривен

Сегодня ночью пограничники Мариупольского отряда морской охраны совместно с сотрудниками Азоврыбохраны задержали двух браконьеров с нелегальным уловом.

Жители Мариуполя на резиновых надувных лодках в устье реки Кальмиус выловили около 150 кг пиленгаса. При этом они использовали запрещенные орудия лова - жаберные сетки.

Сумма причиненного ущерба составила около 100 000 гривен

В отношении задержанных граждан составлены протоколы об административном правонарушении по ч.4 ст.85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства).

В дальнейшем планируется направить в адрес начальника Левобережного отделения полиции ГУНП в Донецкой области 2 сообщения о выявлении уголовного преступления по классификации ч.1 ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»