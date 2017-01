Сегодня, 16 января, из колонок и наушников настоящих меломанов звучат «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» и другие творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles».



Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.



Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории «The Beatles»: в этот день в 1964 году журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.



В привычном составе «The Beatles» отработали восемь лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла (большое влияние на четверку оказало, например, творчество Элвиса Пресли), «The Beatles» пришли к собственному стилю.



Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания».



Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, «битлы» впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов.



В настоящее время «The Beatles» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone». И 16 января, в честь этой знаменитой группы, проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской четвёрки, а меломаны всего мира вновь включают песни, полюбившиеся людям всех возрастов, чтобы в очередной раз насладиться творчеством «Битлов».



Гордеев день

Празднование Гордеева дня началось в честь мученика Гордия, который в 320 году в Кесарии Каппадокийской подвергся пыткам за то, что открыто выступал в защиту христиан.



На Руси крестьяне верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать этого, над воротами привязывали сальную свечу и обращались к домовому с просьбой присмотреть за скотиной. Один из распространенных заговоров звучит так: «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту сметаночку».



В этот день также принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем.



По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми — иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился — да с неба свалился».



Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить припадочного больного, или «порченого» человека.



Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.



Именины:



Василий, Гордей, Ирина