Фискалов в АТО «приравняли» к военным

Кабмин распространил социальную защиту ветеранов войны на семьи погибших в ходе антитеррористической операции (АТО) служащих Фискальной службы. Об этом говорится в постановлении правительства №2 от 11 января.



В частности, под действие документа подпадают семьи лиц рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО Фискальной службы, погибших (пропавших без вести).



Также это касается умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения.