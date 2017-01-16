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Рубрика: Новости Донбасса
16-01-2017, 10:16
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Фискалов в АТО «приравняли» к военным

Кабмин распространил социальную защиту ветеранов войны на семьи погибших в ходе антитеррористической операции (АТО) служащих Фискальной службы. Об этом говорится в постановлении правительства №2 от 11 января.

В частности, под действие документа подпадают семьи лиц рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО Фискальной службы, погибших (пропавших без вести).

Также это касается умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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