Кабмин распространил социальную защиту ветеранов войны на семьи погибших в ходе антитеррористической операции (АТО) служащих Фискальной службы. Об этом говорится в постановлении правительства №2 от 11 января.
В частности, под действие документа подпадают семьи лиц рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО Фискальной службы, погибших (пропавших без вести).
Также это касается умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения.
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Рубрика: Новости Донбасса
16-01-2017, 10:16
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Фискалов в АТО «приравняли» к военным
Кабмин распространил социальную защиту ветеранов войны на семьи погибших в ходе антитеррористической операции (АТО) служащих Фискальной службы. Об этом говорится в постановлении правительства №2 от 11 января.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»