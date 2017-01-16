Новые нормы: украинцам пообещали уменьшить плату за тепло на 15%, но не всем

Министерство регионального строительства приняло новые Государственные строительные нормы (ГСН), которые позволят сократить потребление тепла на 15% и соответственно снизить суммы в платежках.



По словам замминистра регионального строительства Льва Парцхаладзе, новые ГСН позволят ежегодно экономить 1 млрд грн (потребление газа сократится на 150 миллионов кубометров газа), передает Сегодня.



«Благодаря принятию этой нормы, услуги на тепло в новостройках станут дешевле на 15%. К тому же, Украина сможет дополнительно экономить по 1 млрд грн в год, то есть через 5 лет это может быть уже 5 млрд. Для энергонезависимости нашей страны – это большой шаг», – заявил Парцхаладзе.



Однако платить меньше за тепло смогут далеко не все. Это касается лишь жителей тех домов, которые появятся после внедрения новых норм. Остальным же, чтобы платить меньше, придется сначала вложить деньги в утепление своего жилья.